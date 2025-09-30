大阪府貝塚市役所で取材に応じる酒井了市長＝30日午前政治団体・大阪維新の会を除名された大阪府貝塚市の酒井了市長は30日、任期満了に伴う来年1月の市長選に再選を目指して無所属で立候補する意向を表明した。初当選した2022年の前回選で誓約した報酬削減を実施しなかったとして、8月に処分を受けた。吉村洋文代表は対抗馬の擁立を明言した。報酬削減に関し、酒井氏は初当選後に提出した条例案が否決されたと説明。記者団に「