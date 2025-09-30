アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は9月29日、日本で発行するカードのGoogle Payへの対応を開始した。アメリカン・エキスプレスのカードで Google Payが利用可能に同社が提供するタッチ決済は、カードまたはそれを登録したスマートフォンを決済端末にかざすだけで支払いが完了するスマートな決済方法。コンビニエンスストアやドラッグストアなどでの買い物はもちろん、全国の交通機関でも使えるところが増えてお