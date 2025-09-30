声優の石川界人（31）と内田真礼（35）が30日、SNSで結婚を発表した。連名で文書を発表し「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告した。2人の結婚で声優界の「華麗なる一族」が誕生した。内田の弟は、声優の内田雄馬（33）。雄馬の妻も声優の日高里菜（31）。今回の結婚で、石川にとっての義弟が内田雄馬となる。X（旧ツイッター）では「声優一家」「声優同士」がトレンド入り。「内田真