LINEヤフーが運営する「LINEリサーチ」は9月24日、高校・大学生が選ぶ2025年マンガランキングを発表した。調査は2025年8月8日〜8月10日、日本全国の15〜25歳の学生(高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生)の男女1017人を対象に、インターネットで行われた。○ふだん、マンガを読む頻度ふだん、マンガをどのくらい読みますか?全国の15〜25歳の学生に、マンガ・コミック・マンガ雑誌など、紙の本や電子書籍すべて含めて、ふだ