アイドルグループ「SUPER EIGHT」の横山裕さんが、2025年9月29日放送のバラエティー番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）に出演し、現在税理士をしている弟の資格試験の受験費用を負担していたことを明かした。弟に「勉強頑張ったんだよね」番組には、横山さんの2番目の弟が後ろ姿のみを映した状態で出演。司会のお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也さんが弟に職業を尋ねると、弟は「税理士をやっています」と明かした。上