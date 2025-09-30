骨折のウィル・スミスが屋外で打撃練習米大リーグ・ドジャースは4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決め、30日（日本時間10月1日）からレッズとのワイルドカードシリーズに臨む。気になるのが負傷者リスト（IL）入りしている正捕手ウィル・スミス捕手の状態。練習日に本拠地のグラウンドで見せた姿に、ファンから「大丈夫なように見える」「準備している」と安どの声が上がった。復活を予感させるような、力強いスイングだった。