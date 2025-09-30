ドイツから新たな無人戦闘機が登場ドイツの新興防衛企業、Helsing（ヘルシング）は2025年9月25日、無人戦闘航空機（UCAV）CA-1「Europa（エウロパ）」の実物大モックアップを公開しました。【動画】機体の各部が明らかに！ これが、無人戦闘機CA-1「エウロパ」です本機は2027年の初飛行、2031年までの部隊配備を目指して開発されており、有人戦闘機の僚機として戦闘を補佐することを想定しています。重量は約4トン、全長は約11