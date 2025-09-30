ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア「MoMA Design Store」が、『Peanuts』のコミック誕生75周年を記念して「75 Years of Peanuts」を開催。スヌーピーとその仲間たちがかわいい、フィギュアやマグカップなどのグッズが登場します。10月3日（金）〜11月6日（木）の間、MoMA Design Store 表参道およびオンラインストアにて開催されるので、ぜひチェックしてみて。MoMA Design Storeで『Peanuts』特集が開催！2025