◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は29日、グループE、Fの第1節が行われ、各組1試合目が終了しました。グループEでは、アメリカはニューカレドニアに対して、試合開始7分までに3点を奪うなど、大量9得点で圧勝。同組ではフランスが南アフリカに2−1で勝利し、アメリカとフランスが勝ち点3を獲得しました。グループFでは、コロンビアとノルウェーがそれぞれ