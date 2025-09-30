神奈川県内で自動車の盗難被害が急増している。今年、県警が認知した件数は８月末時点で５３８件と、すでに昨年１年間の５３６件を上回る。特に狙われているのが、「クラウン」「ランドクルーザー」など海外でも人気のトヨタ車。神奈川トヨタの関係者は「タイヤやハンドルのロックなど、何重もの対策を」と注意を呼びかける。（滝川乃彩）無数の傷「まさか自分の車が……」。横浜市西区の男性会社員（５５）は７月下旬、前日ま