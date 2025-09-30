経済同友会は、購入したサプリメントをめぐり警察の捜査を受けている新浪剛史氏が代表幹事を辞任したと発表しました。【映像】購入したサプリメントをめぐり警察の捜査を受け辞任経済同友会によりますと、新浪氏は自ら辞任を申し出たということです。30日開かれた理事会で受理されました。新浪氏の処遇をめぐっては、経済同友会の理事4人と監査役で構成する倫理審査会が、新浪氏が代表幹事に留まることが適切かどうか検討し