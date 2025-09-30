NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。オリックスは九里亜蓮投手を登録抹消しました。九里投手は前日29日の楽天戦に先発。9回129球を投げ被安打3、5奪三振、5四球、無失点で移籍後初となる完封勝利をあげていました。昨季オフに広島からFA移籍して迎えた今季は、ここまで25試合に登板して11勝8敗で防御率2.41の成績を残し、自身4年ぶりの二桁勝利をマークしています。9月は4試合で2勝0敗、防御率1.04と好投を続けていました。オリ