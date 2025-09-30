昨年の新型コロナウイルスワクチンの定期接種の様子新型コロナウイルスワクチンの2025年度の定期接種が1日、65歳以上の高齢者と基礎疾患のある60〜64歳の人を対象に開始。24年度の国による自治体への助成（1回当たり8300円）はなくなり、自治体独自の補助のみとなる。補助がない場合、接種費用は1万5600円程度。自治体によって自己負担額に差が生じるが、低所得者は無料となる。26年3月末までに1回接種できる。使用されるワ