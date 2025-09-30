将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月30日、名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で第3局の対局を行っている。注目の“勝負メシ”には、藤井王座、伊藤叡王ともに「三河一色産うなぎのひつまぶし」の注文だった。【映像】眼福級!? ご飯が見えない…豪華「ひつまぶし」名古屋市を舞台に争われている注目の王座戦第3局。対局の内容とと