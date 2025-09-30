日本相撲協会は３０日、二所ノ関部屋所属の床山による金銭トラブルが発生し、コンプライアンス委員会で調査したことを発表した。被害者のプライバシー保護の観点から、事実関係の詳細については公表せず。加害者である床山については、本件トラブルを理由に、９月２９日付けで退職したという。師匠・二所ノ関（元横綱・稀勢の里）については、コンプライアンス委員会の処分意見の答申通り、床山の監督不行届きを理由に、理事