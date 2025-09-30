2025年は昭和100年であることから、不二家が今年4月よりスタートした「昭和100年記念 思い出のファッションケーキ」企画。過去の時代を振り返りながら、その時代に流行したスイーツをモチーフに、それぞれの時代を象徴する“ファッション”の要素をデザインに取り入れたケーキを発売する。【写真】ロゴをあしらい…ピンクでキュートな敷紙トリを飾る第4弾は2000年代に一世を風靡（ふうび）し、現在も「平成リバイバル」として