ナルミヤ・インターナショナルは、10月10日から19日まで、名古屋PARCOにて、東海エリア初となる「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP」を開催する。【写真】懐かしい！インパクト大の「2色ボールペン」「エンジェルブルー」のナカムラくん、「メゾ ピアノ」のベリエちゃん、「ポンポネット」のミントくん、「デイジーラヴァーズ」のルッキーなど、平成のジュニアブームをけん引したナルミヤキャラクターズが名古屋に大集合。