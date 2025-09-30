イギリスの「Calligraphynstuff」(@calligraphynstuff8904)さんが投稿した、レタリングの様子を撮ったYouTubeのショート動画が話題になっています。8月中旬に投稿されたこの49秒の動画、その再生回数はなんと2648万回、49万ものいいねが寄せられています。今回Calligraphynstuffさんが投稿したのは、装飾がなく読みやすいブロック体のレタリング。淡い紫をベースに、鮮やかな赤色がアクセントになった書き文字、きっちりきっちりと