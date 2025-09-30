1970年代に一世を風靡したTBS系ドラマ「赤いシリーズ」。大映テレビが制作し、当時のトップアイドルだった山口百恵と俳優の宇津井健がシリーズの顔とされて、大いに人気を博した有名なシリーズである。1974年放送の第1作「赤い迷路」で宇津井と百恵が親子役を演じ、1980年に放送の最終作「赤い死線」は百恵の引退作品でもある。ただし、そんな赤いシリーズの中でも、平均視聴率25.5％、最高視聴率37.2%と最高の数字を記録したのは