女優の高石あかりが主演を務める連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)の第3回が10月1日に放送される。『ばけばけ』第3回の場面写真武士のプライドから働かずにいた司之介(岡部たかし)が、かつての部下・金成初右衛門(田中穂先)と商売を始めることになった。祖父の勘右衛門(小日向文世)は、司之介が商売をはじめることに怒るが、トキ(福地美晴)とフミ(池脇千鶴)は、変わり始めた司