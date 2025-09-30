国内の金の小売り価格は29日に初めて1グラムあたり2万円を超えましたが、30日も2万円を超え、最高値を更新しました。田中貴金属工業の30日午後2時の公表によりますと、1グラムあたりの金の価格は2万396円でした。金の価格が上昇している理由のひとつはアメリカの金融政策です。アメリカでは、FRB＝連邦準備制度理事会が17日利下げを決定し、今後も利下げを続けるとの見方が投資家の間に広がっています。専門家は、「金利が高い時は