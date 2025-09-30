交通事故の防止を呼びかけようと、警察とコーヒーメーカーが連携して、コーヒーパックを配布しました。30日、神奈川県厚木市の小田急・本厚木駅前で配られていたのは、近くに工場を持つコーヒーメーカー「ユニカフェ」が寄贈したコーヒーパック700個。このコーヒーパックは、交通事故の防止を呼びかけるために「無事故」と「コーヒー」をかけて「無事故ーヒー」と名付けられ、神奈川県警・厚木警察署の警察官らが保育園の園児13人