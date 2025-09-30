大宮競輪場のF1「関東カップ」は2日目を迎えた。ガールズの7Rは太田りゆ（31＝埼玉）が勝って連勝。骨折入院からの復帰戦で本人も「まだ5〜6割」というところだが、さすがの地力を見せつけた。レースぶりも圧巻。自ら最後方へと引き、実力者の熊谷芽緯に先に仕掛けさせ、だいぶ差が広がったところから長く脚を使って差を詰め、最後の最後に捉えた。「やばかったですよね。自力でやれたらいいなと思うけど出せていない。こ