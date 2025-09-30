ピン芸人のねづっちが３０日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演した。ねづっちと言えば、お題を言われてすぐに答える「即興なぞかけ」で知られるが、この日は登場してすぐにリスナーからの「前橋市の市長でなぞかけをお願いします」というメールが読まれた。もちろんこれは現在話題となっている、群馬県前橋市の小川晶市長が幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会したという問題を踏ま