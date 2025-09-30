婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」（Amazon Prime Video）に3代目バチェラーとして出演した実業家・友永真也さんが2025年9月29日、新幹線で他の客の「足の臭い」に困ったことをインスタグラムで伝えた。「車掌さんに言って席替え！」友永さんはインスタのストーリーズで「新幹線」と書き出し、グリーン車のように見受けられる席での写真を披露しながら、「この座席の間から漂ってくる悪臭...後ろの人の靴脱いだ足の臭い