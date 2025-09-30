女優でタレント・菊川怜が２９日、昭和世代に向けた動画配信サービス「学研ＴＶ『人生１００年！大人カフェ』」に出演した。「こだわり深掘り！」をテーマにトークを展開。菊川は自らのこだわりを「時間の使い方」と回答した。６歳の長男、４歳の次男、３歳の長女を育てる３児の母として子どもたちには精いっぱいの愛情を注いでいる。シングルマザーとなった中、「時間をどう使ったら効率良いかを考えるようになって、タスク