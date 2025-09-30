所有する岐阜県飛騨市の古民家に放火し火災共済金約6千万円をだまし取った疑いが強まったとして、県警は1日にも詐欺容疑で、元保険調査員の男ら3人を再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で30日分かった。