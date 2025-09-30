30日午前10時10分ごろ、北九州市戸畑区の日本製鉄九州製鉄所の警備員から「塩酸が気化したガスを吸い込んだ」と119番があった。地元消防によると、男女11人に症状があるが、いずれも命に別条はない。周囲へのガス漏れはない。詳しい原因を調べている。地元消防によると、22〜70歳の男女7人を救急搬送し、ほか4人は同社が病院に運んだ。症状は1人が中等症、残る10人は軽症という。