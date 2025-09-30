◆ソフトバンク―日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）連覇を決めたソフトバンクの藤田悠太郎捕手（20）と井上朋也内野手（22）が1軍に合流した。福岡大大濠高出身で2年目の藤田は、今季ウエスタン・リーグで36試合に出場し、打率1割6分9厘、8打点。出場選手登録されればプロ初となる。井上は今季1軍で6試合に出場し、打率1割8分8厘、1打点。