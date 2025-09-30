勝みなみの母親が公式インスタグラムを更新。米国女子ツアー「ロッテ選手権」に参戦するためハワイ入りすると、大会前にダイヤモンドヘッドに登山したことを投稿した。【写真】延々と続く上り坂と長い下り階段、勝みなみのダイヤモンドヘッド登山【勝みなみの母親の公式Instagramより】実はダイヤモンドヘッド登山は2年越しで実現したことだと冒頭で明かした母親。それ以降の話しはすべてハッシュタグを添えた文で記していた。それ