°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKENZO¡×¤Î½©Åß¤â¤Î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÏ¢Â³Åê¹Æ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£ÅÏî´¤Ï27Æü¡¢¡ÖKENZO FALL WINTER 2025 COLLECTION LAUNCH EVENT¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¡¢µ¤Ê¬¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ¤³¦¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢Çö¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¸¥ã