TBSで30日、バラエティ番組『秘密のストレス共有バラエティめ組の園』(23:56〜24:26 ※一部地域を除く)が放送される。橋本マナミ同番組は、現代社会で毎日たまる“イライラ”や“相手に言えないけど地味にツラいこと”…‥‥そんな「秘密のストレス」を、みんなで共有して笑い飛ばし、ストレスを発散するバラエティ。今回は、「女性500人に聞いた妻が抱える夫のストレスSP」。出張先から晩御飯確認夫、子供のことなにもわからな