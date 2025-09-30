【漢字パズル】□に入る漢字を当てて脳トレ！ □に入る漢字はなんでしょう？今回の問題はこちら！ □に入れられる漢字は1つだけですよ。あなたは思いつくでしょうか？ 分かった方は答え合わせをしてみましょう。 隙間時間で脳トレ！ ※左の問題のヒント：「銀〇はとろけるようなコクがあって美味しい」 ※右の問題のヒント：「市場に響く〇声が懐かしいなあ」 答え 左の問題 正解は「鮭」。 銀鮭（ぎん