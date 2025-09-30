【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#73【持丸監督コラム】高校野球の慢性的な過密日程、上等ですよ。どれだけ慌ただしくても春季大会は絶対必要です今年の夏も苦しいくらい暑かった。なんとか無事に乗り切ることができて一安心です。年も年なので周囲から心配されたり、体の衰えを痛感する場面も増えてきました。「こんな年まで続けていてもいいのだろうか」なんて考えがよぎることもあります。それでも頭と体が動く限りはグラ