ふるさと納税制度の見直しで、1兆3000億円の寄付額の今後の行方はどうなる。ふるさと納税“金持ち優遇”は本当か？ 超富裕層も「バラマキするなら減税を」訴える異常事態9月9日、村上誠一郎総務相は会見で「ポイント付与で寄付者を誘引するポータルサイトなどが利用され、付与に関わる競争が過熱化することが、ふるさと納税の趣旨に沿った適正なものとは言えない」として、10月1日からポイント付与が禁止されることになった。