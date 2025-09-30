高齢者には厳しい10月の始まりだ。75歳以上の医療費の窓口負担の上限が10月1日から引き上がる。3年前に自己負担が「2割」の区分が設けられ、負担軽減措置が9月末で終了するためだ。【もっと読む】高島平団地タワマン建て替え計画に高齢住民が抱く不安…建築費高騰の影響は？ 専門家が解説2割負担の対象は、課税所得28万円以上で?年金などの合計所得が年200万円以上の単身者?同じく合計所得が年320万円以上の複数世帯──。いず