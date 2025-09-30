日本時間午後１１時に８月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が発表される。求人件数の大方の予想は７２０万件で、前月の７１８万１０００件を上回り、３カ月ぶりに増加すると見込まれている。米求人検索サイト運営のＩｎｄｅｅｄが発表する求人件数の指数（季節調整済み）は８月の下旬に８月のそれまでの上昇を打ち消しにする低下となっており、８月の米ＪＯＬＴＳの求人件数が予想を下回るようであれば、ドルが売られる可能性があ