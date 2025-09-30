【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ 25日のスイス国立銀行(中央銀行)金融政策会合はゼロ金利を維持した。市場予想通りで市場の反応は限定的。対円では直近の上昇トレンドが維持され、先週後半にドル円が149円90銭台を付ける局面で187円50銭台まで上昇、上昇トレンドでのポイントとされてきた水準に到達もその後売りが出た。週明け、スイス中銀はゼロ金利の適用範囲の縮小を発表。事実上のマイナス金利適用部