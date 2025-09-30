中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月30日】中国商務部の報道官は29日、米商務省が輸出規制対象の「エンティティーリスト」に、リスト掲載企業が株式を50％以上保有する子会社を含めると発表したことについて「極めて悪質であり、中国は断固反対する」と表明した。報道官は次のように述べた。中国は状況に留意している。関連規則は米国が国家安全保障を拡大解釈し、輸出規制を乱用するもう一つの典型例であ