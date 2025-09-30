タレントの加藤紗里（３５）がイメチェンを報告した。３０日までに「美容院行ってきたー！」と髪形を変えたことを報告し、直近までの金髪ヘアからガラリと変えた姿をアップ。落ち着いた髪色のサラサラヘアになっており、「清楚（そ）系になったでしょｗ」とつづった。これまでも鮮やかなブルーヘアに変身した姿などが「別人みたい」と話題になった加藤。最新ヘアにフォロワーは「可愛いじゃん！」「待て待て！！！こんな紗里