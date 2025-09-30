東京・立川市の小学校で教諭らを暴行しケガをさせた罪に問われた男2人の裁判で、男は事件を起こした理由について、「お酒の影響が大きかった」と話しました。後藤竜児被告と高松龍生被告は今年5月、立川市立第三小学校の教室で授業中の教諭の顔を殴るなどの暴行を加え、教諭ら4人に鼻の骨を折るなどのケガをさせた罪に問われています。30日、東京地裁立川支部では被告人質問が行われ、後藤被告は学校に行った理由について、「知人