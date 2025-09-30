ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > テレ朝の西新社長がWBC放映権の経緯を告白「高騰した金額を提示され… ワールド・ベースボール・クラシック テレビ朝日 Netflix エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ テレ朝の西新社長がWBC放映権の経緯を告白「高騰した金額を提示されず」 2025年9月30日 14時49分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと テレ朝の西新社長が30日の定例会見で、来年3月のWBCについて語った 放映権を巡り「高騰した金額をわれわれに提示されることなく」と説明 「MLBとネットフリックスがダイレクトに契約をされた」と経緯を明かした 記事を読む おすすめ記事 日テレ社長 WBCのネトフリ独占配信に「大変残念」「誰もが視聴できる環境であるのが望ましい」 2025年9月29日 14時44分 高嶋ちさ子 詐欺被害の全貌明かす「あんな怖い思いをするって人生で初めてだった」 2025年9月30日 15時42分 宇垣美里「食欲の制御できない」 ドラマ撮影中にお腹鳴り「申し訳ない」 2025年9月30日 15時27分 「悪夢」に出てきた“池ポチャ敗戦” ルーキー・荒木優奈は先週の悔し涙を2勝目の力に 2025年9月25日 15時19分 timelesz・橋本将生、菊池風磨からのアドバイスを明かす「台本は現場で開かない」 2025年9月28日 7時0分