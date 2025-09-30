¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤¬29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£Ì¿¤Î²¸¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆÁ¸÷¤Ï2001Ç¯¤Ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ÎËö¤ËÆþ±¡¤·¤¿¡£¡Ö50ºÐ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÀ¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤¬7·î7Æü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢6·î¤ËÃæ½Ü¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£