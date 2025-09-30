さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。9月29日（月）に放送された同番組では、若手芸人の本音と称して“一派に入りたいと思う芸人ランキング”が発表された。ついていきたい先輩のランキングにMCのウエストランド・井口浩之がランクインすると、普段の毒舌の切れ味は鳴りを潜め、歯切れが悪くなってしまい…。【映像】「褒められたら弱いっすね」ぐだぐだの井口に久保田