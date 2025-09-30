西松建設が反発。大和証券は２９日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を５６００円から６８００円に引き上げた。同証券では２６年３月期の連結営業利益を前期比２３．２％増の２６０億円（会社計画２５０億円）と予想。第１四半期は減益だったが、第２四半期から増益に転じると見込む。今期の単体建築の完成工事総利益率は１０．５％（同１０．０％）を予想。国内建築は不採算案件