午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６７１、値下がり銘柄数は８８４、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に銀行、保険、精密機器、証券・商品など。値下がりで目立つのは海運、鉱業、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS