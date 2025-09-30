【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮（Snow Man）が出演する、モトローラの折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」シリーズの新TVCM「グッバイ渋滞」篇（15 秒、30 秒）が、10月10日より放送開始となることが発表された。 ■「グッバイ渋滞」篇は、目黒が“ミニ REN”とタッグを組む4作目のTVCM モトローラのブランドアンバサダーを務める目黒 蓮が出演する新TVCM「グッバイ渋