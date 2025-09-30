FC東京は９月30日、長倉幹樹の負傷を発表。23日に行なわれたJ１第31節・アビスパ福岡戦のウォーミングアップ中に受傷し、左足膝蓋骨骨折と診断された。全治期間は約６週間の見込みだ。 25歳のFWは、今年６月に浦和レッズからレンタルで加入。ここまで公式戦13試合に出場して７得点をマークしていた。だが、貴重な得点源は１か月以上の離脱に。クラブの公式Xでも公表されると、以下のような声が上がった。「まじかよ」「ゆ