【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、9月24日19時（現地時間）にイタリア・ミラノにて開催されたエトロ2026春夏ウィメンズコレクションのファッションショーに出席した。 ■高橋海人が世界各国のセレブリティと新コレクションの発表を祝福 ファッションショー参加は今回で3回目となり、グローバルブランドアンバサダー就任後、