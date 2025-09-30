30日15時現在の日経平均株価は前日比23.93円（-0.05％）安の4万5019.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は671、値下がりは884、変わらずは55。 日経平均マイナス寄与度は116.23円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が45.61円、ファストリ が29.19円、ＫＤＤＩ が9.93円、フジクラ が7.1円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平均を22.81円押し上げている。次いでコナミＧ が14.70